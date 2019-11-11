На пивзаводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод

В Санкт-Петербурге на территории пивоваренного завода "Балтика" прорвало паропровод. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу городского управления МЧС. По данным ведомства, прорыв паропровода произошел на открытой территории. На месте аварии работают аварийные службы. Медиками осматриваются два человека.

Жизнеобеспечение населения не нарушено. В результате случившегося работа предприятия не была приостановлена.