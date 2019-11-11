Продавать ли землю иностранцам на Украине - решит референдум

На Украине вынесут на референдум вопрос о продаже земли иностранцам.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что в ближайшее время Верховная рада рассмотрит законопроект о референдуме.

Он заявил об этом после того, как 11 ноября общественная организация "Всеукраинская аграрная рада" в 13 областях страны перекрыла автомагистрали, требуя отменить земельную реформу. Украинские фермеры опасаются, что все самые хорошие участки земли скупят по дешевке иностранцы.

Мораторий на продажу Земли на Украине действует с 2002 года. За это время его продлевали десять раз. Большая часть земель, на которой работают частные компании, находится в аренде.

Об очередном продлении моратория – на год – потребовала руководитель парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заявив, что 75% украинцев не поддерживают продажу земли и 81% выступают против продажи земли иностранцам.

Ее поддержали сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь.