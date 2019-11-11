Итоговый турнир АТР. Медведев проиграл Циципасу

В Лондоне стартовал второй игровой день Итогового турнира года Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его открывали россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас. Ранее все пять матчей этих соперников завершились в пользу нашего игрока, но в столице Великобритании Даниил уступил.

Матч сложился непросто, и первая партия завершилась победой грека на тай-брйке – 7:6. Во втором сете Медведев как мог, цеплялся за свою подачу и долгое время счет был равным, но все решил один брейк в пользу Циципаса – 6:4.

В группе Андрей Агасси, где стартовали Медведев и Циципас, выступают также первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и русский немец Александр Зверев. Они проведут свой матч позднее. В полуфинал из квартета выходят два сильнейших теннисиста.