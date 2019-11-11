#пахмутовой90
Live

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
11 ноября 201919:35

Итоговый турнир АТР. Медведев проиграл Циципасу

EPA

В Лондоне стартовал второй игровой день Итогового турнира года Ассоциации теннисистов-профессионалов. Его открывали россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас. Ранее все пять матчей этих соперников завершились в пользу нашего игрока, но в столице Великобритании Даниил уступил.

Матч сложился непросто, и первая партия завершилась победой грека на тай-брйке – 7:6. Во втором сете Медведев как мог, цеплялся за свою подачу и долгое время счет был равным, но все решил один брейк в пользу Циципаса – 6:4.

В группе Андрей Агасси, где стартовали Медведев и Циципас, выступают также первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и русский немец Александр Зверев. Они проведут свой матч позднее. В полуфинал из квартета выходят два сильнейших теннисиста.

Сейчас

19:46

Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе

18:37

На пивзаводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод

17:07

Суд арестовал историка Соколова за убийство аспирантки

16:58

Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет

16:53

Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

16:26

Водолазы нашли туловище жертвы историка

15:45

Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Защита может заявить, что Соколов убил и расчленил аспирантку ради самообороны

Защита может заявить, что Соколов убил и расчленил аспирантку ради самообороны

2 часа назад
На пивзаводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод

На пивзаводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод

1 час назад
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине

Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине

45 минут назад

Трансляции

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 12 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Патрушев: выход США из Договора по открытому небу увеличивает риск ядерной войны

Патрушев: выход США из Договора по открытому небу увеличивает риск ядерной войны

2 часа назад
Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми

Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми

3 часа назад
Владимир Соловьев рассказал об отношениях с женщинами и признался в любви к Украине

Владимир Соловьев рассказал об отношениях с женщинами и признался в любви к Украине

5 часов назад
Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности

Счетная палата назвала нереалистичным план по снижению бедности

4 часа назад
Год-два лечения - и на свободу: Астахов предсказал приговор "наполеону"-расчленителю

Год-два лечения - и на свободу: Астахов предсказал приговор "наполеону"-расчленителю

1 час назад
Прививка от гриппа правительству и другие нацпроекты: Путин поставил задачи развития России

Прививка от гриппа правительству и другие нацпроекты: Путин поставил задачи развития России

2 часа назад
Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

3 часа назад
Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

3 часа назад
В Стамбуле нашли труп основателя "Белых касок"

В Стамбуле нашли труп основателя "Белых касок"

5 часов назад
Четырех бы пристрелил, остальные успокоятся: дойдет ли до суда хамство карельского чиновника

Четырех бы пристрелил, остальные успокоятся: дойдет ли до суда хамство карельского чиновника

4 часа назад
Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

18 часов назад
Концерт Александры Пахмутовой в Большом театре. Фотолента

Концерт Александры Пахмутовой в Большом театре. Фотолента

7 часов назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

12 часов назад
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

07.11.2019 12:35
Продавать ли землю иностранцам на Украине - решит референдум

Продавать ли землю иностранцам на Украине - решит референдум

1 час назад
WhatsApp навечно блокирует пользователей в группах с "неправильными" названиями

WhatsApp навечно блокирует пользователей в группах с "неправильными" названиями

2 часа назад
Москвич заказал убийство собственной матери ради квартиры

Москвич заказал убийство собственной матери ради квартиры

2 часа назад
Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет

Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет

2 часа назад
На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт

На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт

3 часа назад
Шел по тонкому льду: рыбаки выловили утопающего с помощью веревки. Видео

Шел по тонкому льду: рыбаки выловили утопающего с помощью веревки. Видео

4 часа назад
Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

4 часа назад
Москве расширят платные парковки

Москве расширят платные парковки

4 часа назад
Команда четвероногих роботов провела футбольную тренировку: видео

Команда четвероногих роботов провела футбольную тренировку: видео

4 часа назад
Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом

Москалькова предлагает наделить журналистов процессуальным иммунитетом

4 часа назад
Под Тулой полицейский устроил перестрелку в ночном клубе, один человек погиб

Под Тулой полицейский устроил перестрелку в ночном клубе, один человек погиб

5 часов назад
Внуку на квартиру: пенсионерка собирает с посетителей ТЦ плату за вход

Внуку на квартиру: пенсионерка собирает с посетителей ТЦ плату за вход

5 часов назад
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro: "доступный флагман" с 64 мегапикселями

Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro: "доступный флагман" с 64 мегапикселями

5 часов назад
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

5 часов назад
Лавров: американский контроль над нефтью не несет ничего хорошего урегулированию в Сирии

Лавров: американский контроль над нефтью не несет ничего хорошего урегулированию в Сирии

6 часов назад
В квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

В квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

6 часов назад
В центре Москвы патруль ДПС задержал машину с четырьмя вооруженными мужчинами

В центре Москвы патруль ДПС задержал машину с четырьмя вооруженными мужчинами

6 часов назад
Lada Vesta с вариатором: новые подробности

Lada Vesta с вариатором: новые подробности

6 часов назад
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

6 часов назад
Учёные начали подделывать рога носорогов, чтобы спасти животных от вымирания

Учёные начали подделывать рога носорогов, чтобы спасти животных от вымирания

7 часов назад
Сотовые операторы отрицают планы повысить цены

Сотовые операторы отрицают планы повысить цены

7 часов назад
Не одно, так другое: дезинфекция домов убивает бактерии, но освобождает место для грибов

Не одно, так другое: дезинфекция домов убивает бактерии, но освобождает место для грибов

8 часов назад
Не пытайтесь покинуть Омск: составлен рейтинг умирающих городов

Не пытайтесь покинуть Омск: составлен рейтинг умирающих городов

8 часов назад
Каталонская оппозиция перекрыла дорогу между Испанией и Францией

Каталонская оппозиция перекрыла дорогу между Испанией и Францией

8 часов назад
"Русскому Прадо" спроектируют новый отечественный мотор

"Русскому Прадо" спроектируют новый отечественный мотор

8 часов назад
Шукшин, казино и спортивный пельменинг: всесезонное настроение Алтая

Шукшин, казино и спортивный пельменинг: всесезонное настроение Алтая

8 часов назад
В 13 лет внезапно скончалась звезда Бродвея и фильма Вуди Аллена "Светская жизнь"

В 13 лет внезапно скончалась звезда Бродвея и фильма Вуди Аллена "Светская жизнь"

9 часов назад
Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

9 часов назад
Замкнутый круг: спрос на машины в России падает, а цены растут

Замкнутый круг: спрос на машины в России падает, а цены растут

9 часов назад
Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

10 часов назад
Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

10 часов назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку