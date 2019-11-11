Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран отметили важность полного и неукоснительного соблюдения минского "Комплекса мер" 2015 года и другие договоренности.

Как сообщает пресс-служба Кремля, во время разговора было уделено внимание подписанной "формуле Штайнмайера". Кроме того, Путин и Меркель обсудили разведение вооруженных сил и средств в районе Станицы Луганского и Золотого, а также начало данного процесса у села Петровское. Лидеры стран отметили необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины.

Во время телефонного разговора затронута тематика ведущихся трехсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через украинскую территорию. Путин и Меркель подтвердили настроенность на дальнейшую координацию усилий России и Германии в нормандской четверке.

Также лидеры двух государств высказались за скорейшее прекращение боестолкновений в Ливии. Владимир Путин оценил с положительной стороны посреднические шаги германской стороны, которые нацелены на возобновление межливийского диалога, а также более активное вовлечение международного сообщества в поиск мирного решения проблемы.

Лидеры стран обменялись мнениями по ситуации в Сирии и поставили акцент на важности решения гуманитарных проблем, в их числе обеспечение возвращения беженцев.

Между Путиным и Меркель условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.