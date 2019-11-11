Штурм дома экс-президента Боливии: быт Эво Моралеса разочаровал погромщиков

В рамках закона и без вмешательства третьих стран. Так, считают в Кремле, должен разрешиться кризис в Боливии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД России добавили: готовность правительства Боливии к поиску конструктивных решений "была сметена по лекалам срежиссированного госпереворота". Сейчас на улицах сторонники и противники ушедшего в отставку после ультиматума военных президента. Дом его разгромили. Соратников арестовали. Где сам Моралес — неизвестно.

После многодневного разгула толпы, откликнувшись на призыв своего лидера на улицы Ла-Паса выходят сторонники Эво Моралеса, чтобы защитить страну от госпереворота.

Хаос в крупнейшем городе Боливии продолжался всю минувшую ночь.

Пока рядовые участники протеста волокут и сжигают символический гроб с именем Моралеса, их лидеры расправляются с членами его кабинета. На сцене чего-то вроде актового зала вершится скорое полувоенное судилище. Натягивая маску, человек в бронежилете выводит испуганную женщину. Уже задержаны президент и вице-президент Высшего избирательного суда и некоторые региональные чиновники.

Задержать пытались и самого Моралеса. Сотрудникам полиции оппозиционеры выдали ордер на арест, о чем он сам написал в Twitter. Для боливийского президента сейчас это единственный устойчивый канал коммуникации со сторонниками. Накануне самолет Моралеса приземлился в аэропорту Чиморе департамента Кочабамба. О своей отставке глава страны объявил в эфире национального телевидения.

"Я не хочу продолжения насилия и агрессии. Поэтому я объявляю, что отправил в законодательное собрание заявление о моей отставке. Большое спасибо", — объявил бывший президентом Боливии с 2006 года Эво Моралес.

Как это часто бывает в Латинской Америке, решающее слово сказали военные. Генералы вынудили Моралеса заявить об уходе.

"Мы предлагаем президенту государства отказаться от своего президентского мандата, что позволит восстановить мир и сохранить стабильность на благо нашей Боливии", — заявил командующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман.

Впрочем, у тех, кто направляет толпу, далекие от мирных планы. Словно перелистывая затертый до дыр учебник оранжевых революций, молодежь направляется громить дом Моралеса. Молодчиков явно ждет разочарование. Тот, кому адресованы оскорбления на стенах, вел скромный образ жизни. Бродящая по разбитому жилищу обладательница видеокамеры, видимо, ищет тайные богатства, но в кадр попадает совсем не президентский быт. Недорогая сантехника, кафельная плитка на полу, разломанная беговая дорожка.

Эво Моралес и в самом деле никогда не жил двойной жизнью. Ел простую пищу. Пил чай матэ и жевал листья коки.

Моралес никогда не носил дорогих костюмов и галстуков.

- Вас все в Боливии зовут "брат-президент".

"Да", — подтверждал президент Боливии в интервью телеканалу "Россия".

- А как мне к вам обращаться?

- Брат.

- Брат?

"Ну, конечно. Мы ведь все вышли из праха и вернемся в прах. Мы дети земли", — пояснял Моралес.

Он и пришел к власти с самых низов. Первый индеец на посту президента во всей Южной Америке. Лидер левой партии "Движении к социализму" победил на выборах 2005 году. Засучив рукава, принялся за реформы. Нефтегазовую отрасль национализировали. Безземельным крестьянам передали наделы. Заработали социальные программы. Площадки для любимого Моралесом футбола (он всегда играет под 10 номер как Марадона) появились в каждой деревне. ВВП Боливии с 2008 года рос примерно на пять процентов в год, приостановившись после общего падения цен на нефть. Американцам, которые чувствовали себя там хозяевами, пришлось паковать свои армейские рюкзаки.

"На этой американской военной базе готовили на меня покушение. У нас же раньше президенты один за другим менялись переворотами. А убрали мы базу, и перевороты прекратились", — объяснял президент Боливии Эво Моралес.

Интервью телеканалу "Россия" Эво Моралес давал не только у хижины, в которой вырос, но и на борту видавшего виды небольшого самолета. Того самого, которому в 2013 году закрыли воздушное пространство в Европе по указке из США, где предполагали, что Моралес тайно увозит в Боливию из Москвы Эдварда Сноудена. Лидер далеко не самой могущественной даже по меркам Латинской Америки страны никогда не вел себя так, как, по мнению американцев, подобает себя вести обитателям их заднего двора. Он раздражал Вашингтон своей самостоятельностью. В Совбезе в лицо говорил Трампу то, что думает.

"Вас не интересуют права человека и закон", — констатировал Эво Моралес.

Эво Моралес дружил с Фиделем Кастро.

"Я сразу знал, что он победит на выборах", — заявлял Фидель Кастро.

Моралес поддерживал Уго Чавеса.

"Это стальной тигр. Железный", — говорил о Моралесе Уго Чавес.

В Вашингтоне Моралеса ненавидели.

"Наша страна по конституции является сторонником мира. Мы настроены на диалог. А Соединенным Штатам пора понять: прошло время их постоянных вторжений. Мы живем в XXI веке. Это век людей, а не империй", — пытался объяснить новое мироустройство боливарианский президент Эво Моралес.

В Боливии у американцев пока получается то, что не получилось в Венесуэле. По не раз обкатанной технологии использовали местные выборы, с которыми сам Моралес, честно говоря, наломал дров. Сначала поставил на референдум вопрос о новом сроке, но, не получив одобрения, все равно решил выдвигаться в четвертый раз. Когда победа в первом туре сорвалась, ситуацию еще больше усугубило его обращение к Организации американских государств. То есть туда, где совсем недавно с легкостью поддержали самозванца Гуайдо. Как и во время событий в Каракасе, именно правая оппозиция в Боливии выступила в роли отмычки. Планов у нее и ее кураторов — громадье.

"Еще остаются Куба и Никарагуа. Боливия должна стать надеждой для всей Латинской Америки, что с коммунизмом можно покончить", — заявил лидер боливийской оппозиции Луис Камачо.

С тем, что есть у контрреволюции начало, но нет у контрреволюции конца, согласны в США, Канаде и Бразилии. В Госдепе уже требуют снарядить в Боливию миссию наблюдения за новым избирательным процессом.

К тому что Эво Моралес должен быть из него исключен, в Америке относятся как к чему-то, что произойдет по умолчанию. А ведь 20 октября за действующего президента Боливии проголосовало почти на 600 тысяч человек. Это больше, чем за его конкурента. Не допускать Моралеса к новым выборам, само собой, требует и оппозиция.