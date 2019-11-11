Госсекретарь США рассказал о поставках оружия Украине для сражения с русскими

Администрация американского президента Дональда Трампа предоставила украинской стороне оружие, чтобы она могла сражаться против русских. С соответствующим заявлением выступил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Стенограмма беседы опубликована на сайте американского Госдепартамента.

По мнению Помпео, нынешний президент Трамп хотел убедиться, что Владимир Путин не сможет причинить страдания украинскому народу, потому США предоставили Украине оборонительные системы вооружения. Администрация предыдущего главы Штатов Барака Обамы предпочла этого не делать, а предоставила лишь одеяла. По словам госсекретаря, американская сторона дала Киеву настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Помпео отметил, что гордится тем, что сделала нынешняя администрация со своей политикой в отношении Украины.

Кроме того, госсекретарь высказался вокруг процедуры импичмента Трампа, запущенной в Палате представителей Конгресса в связи с июльским телефонным разговором главы США и украинским президентом Владимиром Зеленским. По мнению Помпео, он был частью политики Америки на Украине. По его словам, они хотели сделать так, чтобы масштабы существующей коррупции в Киеве были сокращены и Зеленский имел возможность это сделать.