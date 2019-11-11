Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы

Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам. Она обвиняется в растрате средств Портового управления страны.

В постановлении суда говорится, что Лазаревой необходимо вернуть 719 тысяч кувейтских динаров (около 2,4 миллиона долларов). Также россиянке нужно выплатить штраф в размере 2,138 миллиона кувейтских динаров (более семи миллионов долларов) вместе с другими обвиняемыми по делу, сообщает РИА Новости. После отбытия срока Лазарева будет депортирована из страны.

Россиянка намерена обжаловать вынесенное по отношению к ней решение в апелляционном суде через девяносто дней.

Мария Лазарева была приговорена весной 2018 года к десяти годам лишения свободы из-за невыполнения работ по созданию портового хаба. Международная команда адвокатов подала апелляцию и в начале мая с россиянки были сняты обвинения, но освободить ее могли только под залог в 65 миллионов долларов. Выйти на свободу Лазарева смогла 13 июня, когда сумму залога снизили до 3,29 миллиона долларов.

Россиянка была задержана в ноябре 2017 года вместе с кувейтским партнером Саидом Дашти. Их обвинили в ряде преступлений, а также заподозрили в растрате средств, принадлежащих Портовому управлению Кувейта.