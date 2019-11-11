Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года

Скандал вокруг игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду, который после замены в матче с "Миланом" не пожал руку тренеру и уехал со стадиона до окончания матча, разрастается. Некоторые эксперты считают, что португальцу грозит длительная – до 2-х лет, — дисквалификация. Причиной тому – антидопинговые правила.

Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри. Затем португалец прошел мимо скамейки запасных, отправился в раздевалку и покинул арену "Старой синьоры" за несколько минут до финального свистка.

Клуб и Сарри готовы простить Криша, но вот специалисты утверждают, что руководители Серии "А" должны разобрать этот эпизод и примерно наказать зарвавшуюся звезду. Дело в том, что ни один участник матча не может просто так без причины покинуть место игры до тех пор, пока его не проверят на допинг. Проверка эта выборочная, но никто заранее не знает, кого будут проверять офицеры антидопинговых служб.

"Роналду покинул стадион до конца матча? – цитирует Чемпионат.Com бывшего игрока "Ромы" и сборной Италии Антонио Кассано. – Это запрещено, потому что после игр проводится допинг-контроль. Помню, во время дерби с "Лацио" мне пришлось срочно возвращаться на стадион, чтобы избежать двухлетней дисквалификации".