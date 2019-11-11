Задержаны двое мужчин, угрожающие убийством судье Мосгорсуда

В отношении двух россиян возбуждены уголовные дела. Они обвиняются в призывах к экстремизму, а также угрозе убийством судьи Московского городского суда.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, к преступлению причастны Алексей Вересов и Сергей Половец 1973 и 1978 годов рождения соответственно. В отношении первого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280, в отношении второго — по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса России.

Двое мужчин задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, также суд изберет соответствующую меру пресечения.

В следственном комитете отмечают, что судьи исполняют свой долг в рамках закона для восстановления справедливости и нарушенных прав. Давление на них непозволительно, тем более не допускаются угрозы. Задержанным будет дана объективная правовая оценка в строгом соответствии с нормами уголовного законодательства.