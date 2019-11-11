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11 ноября 201923:13

На Сальвадор и Никарагуа надвигается цунами

EPA

В связи возможной угрозой цунами президент Сальвадора Найиб Букеле призвал находящихся в прибрежной зоне граждан страны эвакуироваться на возвышенности, а также доставить на берег небольшие плавсредства. Власти Никарагуа также принимают аналогичные меры для защиты населения от возможного удара стихии.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Сальвадоре проинформировало власти страны о том, что самолет Министерства обороны США зафиксировал возможное цунами примерно в тысяче километров от побережья Сальвадора и Никарагуа, передает ТАСС.

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