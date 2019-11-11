#пахмутовой90
Live

Тема:

Допинг-скандалы 14 минут назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
11 ноября 201923:35

Глава WADA Риди: скорее всего, России будет заявлено о несоответствии

EPA

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди сообщил журналистам примерную схему, согласно которой будет проходить рассмотрение так называемого "российского вопроса". WADA должна 9 декабря принять новое решение по соответствию РУСАДА. При этом эксперты неоднократно высказывали мнение, что нашей стране грозят новые санкции, поскольку данные московской антидопинговой лаборатории были изменены в ходе проверок.

"Я думаю, что все будет происходить так. Несколько лет назад у нас появился Независимый комитет по соответствию. WADA – гибридная организация, то есть 50% ее участников – правительства и в этой ситуации очень трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки без независимых игроков потому, что политики имеют склонность вмешиваться. Так что рекомендации независимой комиссии по соответствию будут критически важными", — говорит глава WADA.

По словам Риди, летом 2018 года такая комиссия тоже подготовила рекомендации, и их поддержали абсолютно все, в том числе и спортсмены: "Заключались они в том, чтобы сказать российской стороне: "Мы подтвердим ваше соответствие, потому что знаем, что с точки зрения организации работы вы действительно соответствуете – мы сами участвовали в том, чтобы это было так. Но вы должны выполнить два условия".

"Первое и важнейшее – мы должны получить доступ к данным московской лаборатории, — цитирует Крейга Риди сайт RFI.Fr. – Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это видно воочию. И это проблема".

"Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации. Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть", — ожидает глава WADA.

"Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде (CAS). То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение о том, следовать ли им, идти ли в суд и так далее. Но в этот раз есть большое отличие – у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд. Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства", – сказал Риди.

Ранее по теме

Сейчас

23:13

На Сальвадор и Никарагуа надвигается цунами

19:46

Путин и Меркель обсудили разведение сил в Донбассе

18:37

На пивзаводе "Балтика" в Петербурге взорвался паропровод

17:07

Суд арестовал историка Соколова за убийство аспирантки

16:58

Индекс делового доверия в мире упал до минимума за 10 лет

16:53

Служительница Третьяковки выгнала из зала кормящую мать

16:26

Водолазы нашли туловище жертвы историка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Задержаны двое мужчин, угрожавших убийством судье Мосгорсуда

Задержаны двое мужчин, угрожавших убийством судье Мосгорсуда

1 час назад
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине

Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине

3 часа назад
Год-два лечения - и на свободу: Астахов предсказал приговор "наполеону"-расчленителю

Год-два лечения - и на свободу: Астахов предсказал приговор "наполеону"-расчленителю

4 часа назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 12 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Штурм дома экс-президента Боливии: быт Эво Моралеса разочаровал погромщиков

Штурм дома экс-президента Боливии: быт Эво Моралеса разочаровал погромщиков

2 часа назад
Госсекретарь США рассказал о поставках оружия Украине для сражения с русскими

Госсекретарь США рассказал о поставках оружия Украине для сражения с русскими

2 часа назад
В Третьяковской галерее поставят пеленальные столики даже в мужских туалетах

В Третьяковской галерее поставят пеленальные столики даже в мужских туалетах

2 часа назад
Прививка от гриппа правительству и другие нацпроекты: Путин поставил задачи развития России

Прививка от гриппа правительству и другие нацпроекты: Путин поставил задачи развития России

5 часов назад
Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми

Стало известно, на что жаловалась скорой выпавшая из окна мать с двумя детьми

6 часов назад
Владимир Соловьев рассказал об отношениях с женщинами и признался в любви к Украине

Владимир Соловьев рассказал об отношениях с женщинами и признался в любви к Украине

8 часов назад
При взрыве паропровода в Петербурге пострадали три человека

При взрыве паропровода в Петербурге пострадали три человека

2 часа назад
Концерт Александры Пахмутовой в Большом театре. Фотолента

Концерт Александры Пахмутовой в Большом театре. Фотолента

10 часов назад
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

15 часов назад
"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

"Синяя птица" открывает новый сезон на телеканале "Россия 1"

07.11.2019 12:35
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье

МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье

1 час назад
Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года

Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года

1 час назад
Компания Илона Маска отправила на орбиту 60 спутников Starlink

Компания Илона Маска отправила на орбиту 60 спутников Starlink

2 часа назад
Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы

Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы

2 часа назад
Каталонцы легли на трассу: из Франции в Испанию проезда нет

Каталонцы легли на трассу: из Франции в Испанию проезда нет

2 часа назад
Студентам музыка "ВКонтакте" обойдется вдвое дешевле

Студентам музыка "ВКонтакте" обойдется вдвое дешевле

2 часа назад
Продавать ли землю иностранцам на Украине - решит референдум

Продавать ли землю иностранцам на Украине - решит референдум

3 часа назад
Патрушев: выход США из Договора по открытому небу увеличивает риск ядерной войны

Патрушев: выход США из Договора по открытому небу увеличивает риск ядерной войны

5 часов назад
WhatsApp навечно блокирует пользователей в группах с "неправильными" названиями

WhatsApp навечно блокирует пользователей в группах с "неправильными" названиями

5 часов назад
Москвич заказал убийство собственной матери ради квартиры

Москвич заказал убийство собственной матери ради квартиры

5 часов назад
Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

Глушаков требует от бывшей супруги покрыть убытки в размере 200 млн рублей

6 часов назад
На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт

На Мадонну подали в суд за опоздание на собственный концерт

6 часов назад
Четырех бы пристрелил, остальные успокоятся: дойдет ли до суда хамство карельского чиновника

Четырех бы пристрелил, остальные успокоятся: дойдет ли до суда хамство карельского чиновника

7 часов назад
Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

Песков прокомментировал информацию о 19 квартирах Асада в Москве

7 часов назад
Москве расширят платные парковки

Москве расширят платные парковки

7 часов назад
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro: "доступный флагман" с 64 мегапикселями

Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro: "доступный флагман" с 64 мегапикселями

8 часов назад
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

8 часов назад
В квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

В квартире киевлянина поселились 100 летучих мышей

9 часов назад
Lada Vesta с вариатором: новые подробности

Lada Vesta с вариатором: новые подробности

9 часов назад
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

9 часов назад
Учёные начали подделывать рога носорогов, чтобы спасти животных от вымирания

Учёные начали подделывать рога носорогов, чтобы спасти животных от вымирания

10 часов назад
Сотовые операторы отрицают планы повысить цены

Сотовые операторы отрицают планы повысить цены

10 часов назад
Не одно, так другое: дезинфекция домов убивает бактерии, но освобождает место для грибов

Не одно, так другое: дезинфекция домов убивает бактерии, но освобождает место для грибов

11 часов назад
Не пытайтесь покинуть Омск: составлен рейтинг умирающих городов

Не пытайтесь покинуть Омск: составлен рейтинг умирающих городов

11 часов назад
"Русскому Прадо" спроектируют новый отечественный мотор

"Русскому Прадо" спроектируют новый отечественный мотор

11 часов назад
Шукшин, казино и спортивный пельменинг: всесезонное настроение Алтая

Шукшин, казино и спортивный пельменинг: всесезонное настроение Алтая

11 часов назад
В 13 лет внезапно скончалась звезда Бродвея и фильма Вуди Аллена "Светская жизнь"

В 13 лет внезапно скончалась звезда Бродвея и фильма Вуди Аллена "Светская жизнь"

11 часов назад
Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

Суд постановил закрыть "Ленту", где отравились 100 человек

12 часов назад
Замкнутый круг: спрос на машины в России падает, а цены растут

Замкнутый круг: спрос на машины в России падает, а цены растут

12 часов назад
Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

Россия вошла в Топ-10 самых пьющих стран

13 часов назад
Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

Трансформация: люди больше не покупают квадратные метры, они выбирают комфорт и эмоции

13 часов назад
Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

Украинские СМИ: убит адвокат, связанный с делом Дениса Вороненкова

21 час назад
Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

Re:Formers Fest представит мировую премьеру в Доме музыки

05.11.2019 15:47

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку