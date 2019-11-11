Глава WADA Риди: скорее всего, России будет заявлено о несоответствии

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди сообщил журналистам примерную схему, согласно которой будет проходить рассмотрение так называемого "российского вопроса". WADA должна 9 декабря принять новое решение по соответствию РУСАДА. При этом эксперты неоднократно высказывали мнение, что нашей стране грозят новые санкции, поскольку данные московской антидопинговой лаборатории были изменены в ходе проверок.

"Я думаю, что все будет происходить так. Несколько лет назад у нас появился Независимый комитет по соответствию. WADA – гибридная организация, то есть 50% ее участников – правительства и в этой ситуации очень трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки без независимых игроков потому, что политики имеют склонность вмешиваться. Так что рекомендации независимой комиссии по соответствию будут критически важными", — говорит глава WADA.

По словам Риди, летом 2018 года такая комиссия тоже подготовила рекомендации, и их поддержали абсолютно все, в том числе и спортсмены: "Заключались они в том, чтобы сказать российской стороне: "Мы подтвердим ваше соответствие, потому что знаем, что с точки зрения организации работы вы действительно соответствуете – мы сами участвовали в том, чтобы это было так. Но вы должны выполнить два условия".

"Первое и важнейшее – мы должны получить доступ к данным московской лаборатории, — цитирует Крейга Риди сайт RFI.Fr. – Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это видно воочию. И это проблема".

"Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации. Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть", — ожидает глава WADA.

"Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде (CAS). То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение о том, следовать ли им, идти ли в суд и так далее. Но в этот раз есть большое отличие – у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд. Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства", – сказал Риди.