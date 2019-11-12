В Канаде известного хоккейного аналитика уволили за ксенофобию и расизм

Канадский спортивный канал Sportsnet расстался с известным хоккейным аналитиком и шоуменом Доном Черри. 85-летний телеведущий был уволен за высказывания, которые его работодатели посчитали проявлением расизма и ксенофобии. Черри нелицеприятно высказался об иммигрантах, которые не чтят традиции его страны.

Все случилось 9 ноября в прямом эфире популярной программы Coach's Corner, когда Черри пожаловался, что многие из прибывших в Канаду людей накануне Дня поминовения не носят красные маки и не почитают традиции, которые существуют много лет.

"Вам, кто приезжает сюда, нравится здесь все, вам нравится наш образ жизни, вам нравятся наши хлеб и молоко, ну так может вы бы раскошелились на пару долларов, чтобы купить мак или что-то в этом роде, — цитирует Черри издание "Спорт-экспресс". – Те, кого мы вспоминаем в этот день, заплатили за ваш новый образ жизни самую большую цену".

Интересно, что соведущий Coach's Corner, Рон Маклин, во время прямого эфира поначалу никак не отреагировал на тираду Черри, но позже принес извинения в адрес иммигрантов.