Маргарита Симоньян пригласила Эво Моралеса на RT

Глава МИД Мексики заявил, что президент Боливии Эво Моралес, после отставки, получил политическое убежище в Мексике. А главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим в испанской редакции.

"Это совершенно не шутка — у нас разные люди работают. У нас, например, уже свой третий сезон, свою программу ведет бывший президент Эквадора, Рафаэль Корреа, замечательное авторское шоу. Аудитория ценит и любит, поэтому, если у Моралеса судьба сложится не так пессимистично, как мне кажется, она может у него сложиться, если у него будет возможность вести свою авторское шоу, мы, безусловно, это приветствуем. Он не раз появлялся у нас в эфире и аудитория нашего испанского канала точно оценит такого ведущего", — заявила Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 24".