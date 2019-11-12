Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что властями страны был принято решение предоставить политическое убежище подавшему в отставку с поста президент Боливии Эво Моралесу из-за угрозы его жизни.

Министр уточнил, что Мексика готова предоставить убежище Моралесу на территории посольства страны в городе Ла-Пасе, где уже находятся 20 боливийских чиновников и депутатов, передает РИА Новости. По словам Марсело Эбрарда, экс-президент Боливии запросил по телефону устно и формально политическое убежище у Мексики.