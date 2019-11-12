Александр Зверев обыграл Рафаэля Надаля на Итоговом турнире АТР

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль с поражения взял старт на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в столице Великобритании. В первом поединке группа Андре Агасси лидер рейтинг-листа АТР встречался с русским немцем Александром Зверевым и проиграл в двух партиях.

Здесь стоит напомнить, что Надаль еще неделю назад мог вообще не заявиться на Итоговый турнир сезона, поскольку получил травму. Но испанец сумел с помощью медиков восстановить кондиции и приехал в Лондон. Впрочем, в матче против Зверева он не выглядел фаворитом и уступил со счетом 2:6, 4:6.

Ранее в рамках этой группы россиянин Даниил Медведев проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. У нашего соотечественника сохраняются шансы на полуфинал, в который выходят два игрока из квартета участников. Но Медведеву нужно теперь обыгрывать и Надаля, и Зверева.