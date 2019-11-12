Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова

Арестованный в Израиле по обвинению в мошенничестве с кредитными картами россиянин Алексей Бурков экстрадирован в США. В понедельник, 11 ноября, Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию.

Как постановил суд, тот факт, что Россия также просила Израиль экстрадировать Буркова на ее территорию после того, как заявление США уже было принято и обсуждено, не исключает экстрадиции в США, передает "Интерфакс".

Ранее министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение, в соответствии с которым Алексей Бурков будет экстрадирован в США по запросу Вашингтона.

В США Алексей Бурков находится в розыске по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Россиянин был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по приезде в Израиль в отпуск. Ему предъявили обвинения в преступлениях, совершенных в сфере кибербезопасности. Сам Бурков называет себя специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.