Автобус рухнул в пропасть в Перу: 6 погибших, десятки пострадавших

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Перу в результате падения автобуса в пропасть погибли шесть человек погибли, еще 37 получили травмы различной степени тяжести. Представители прокуратуры полагают, что жертв будет больше.

Автобус следовал по одному из самых популярных туристических маршрутов — из города Пуно в город Хулиака. Именно в городе Пуно начинаются экскурсии по озеру Титикака, а в Хулиаке расположен аэропорт, передает РИА Новости.