Мини-футбол. Футзалисты "Динамо-Самары" обыграли КПРФ

В чемпионате России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге прошел первый из перенесенных матчей между клубами КПРФ и "Динамо-Самара". "Коммунисты" считались фаворитами, но они неожиданной для всех уступили соперникам на домашней площадке со счетом 3:4.

В первом тайме у обеих команд было по несколько хороших возможностей забить. Здорово действовали вратари, Замтарадзе и Залалетдинов. Тем не менее, хозяева повели после голов Ромуло, и Паулиньо. Второй тайм начался с гола гостей (Потехин), но Асадов снова сделал разницу "+2". Но в концовке "коммунисты" наделали ошибок и пропустили три гола (Хромых, Разуванов в свои ворота и Симаков).