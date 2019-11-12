Даниил Медведев: очки не надо защищать, их надо выигрывать

Лучший теннисист России нынешнего сезона Даниил Медведев, который играет в эти дни в восьмерке лучших на Итоговом турнире АТР в Лондоне, отметил, что его не сильно волнует история с набранными за сезон очками, которые надо через год "защищать". "Надо показывать хороший теннис и все будет нормально", — считает игрок.

"В какой-то момент один человек сказал мне: "Очки защитить невозможно, их можно только выигрывать", — цитирует Медведева канал Eurosport. – И это правда, для этого и существует гонка в Лондон. Эти очки будут давать мне хороший посев, пропуски в первых кругах, если я плохо начну сезон. Я совершенно не боюсь их защищать, их можно только выигрывать, и надеюсь, что я просто буду показывать хороший теннис".

Говоря о двух матчах с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем, которые он проиграл, Даниил отметил: "Ты выходишь, и тебе действительно тяжело. Ты обсудил с тренером, спросил тех, кто с ним играл, знаешь свой план, но выходишь и понимаешь, что он не работает, потому что это Рафа. Он убивает весь твой план".

В группе на турнире АТР Медведев также встретился с греком Стефаносом Циципасом, с которым у него сложные отношения: "Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае [Циципас сказал, что у Медведева скучный теннис] я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему все, что вижу. Все, что я вижу в нем, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать".