Сотрудники Нацбанка Украины попались на хищениях

По делу о рефинансировании "Ви-эй-би банка" сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали несколько сотрудников Национального банка Украины.

По информации правоохранителей, всего были задержаны семь человек, подозреваемых в завладении средствами на сумму 1,2 миллиарда гривен (более 48 миллионов долларов) стабилизационного кредита, предоставленного регулятором "Ви-эй-би банку" в 2014 году. Среди задержанных как бывшие, так и действующие должностные лица Национального банка Украины "Ви-эй-би банка".

По информации некоторых украинских СМИ, сообщает, что среди задержанных бывший первый заместитель главы регулятора, ныне занимающий пост главы правления "Райффайзен банк аваль" Александр Писарук.