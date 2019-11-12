Стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским станет достоянием общественности

Как заявил в своем Twitter президент США Дональд Трамп, в ближайшие дни он обнародует стенограмму своего первого телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский лидер отметил, что он обнародует этот самый первый и, следовательно, самый важный разговор, чтобы и дальше оставаться самым открытым президентом в истории, сообщает "Интерфакс".

Впервые Дональд Трамп переговорил с Владимиром Зеленским по телефону в апреле текущего года вскоре после того, как тот был избран президентом Украины. Этот звонок предшествовал состоявшемуся 25 июля телефонному разговору, который стал предлогом для инициирования демократами Палаты представителей процедуры импичмента президента Трампа. По данным информатора, якобы, в ходе беседы Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах Джо Байдена.