В Бурятии состоялись первые испытания реставрированного танка Победы Т-34

В Республике Бурятия военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Восточного военного округа, осуществили первый успешный пуск двигателя легендарного танка Т-34.

После этого военнослужащие на стационарном испытании проверили давление масла, температуру охлаждающей жидкости в двигателе, напряжение бортовой сети электропитания.

Убедившись в стабильной работе двигателя, экипаж, состоящий из 5 человек, отправился на полигон, где военнослужащие проверили ходовые способности легендарного танка Т-34.

В ходе испытаний танк с легкостью преодолел все препятствия специальной трассы полигона. Каждый член экипажа танка Т-34, военнослужащие которого и занимались полным восстановлением "тридцатьчетверки", в движении проверяли работоспособность отдельных элементов закрепленными за ними, в частности связь, электропроводку, двигатель, механизмы башни, пушки.

После проведенных испытаний ремонтная группа устранит все выявленные недостатки и приступит к лакокрасочным работам.

Решением командующего 36-й армии ВВО генерал-лейтенанта Михаила Носулева, танк времен ВОВ был снят с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления, сообщает телеканал "Россия 24".

Планируется, что 9 мая, на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, легендарный танк Т-34 впервые проедет по главной площади столицы Бурятии, возглавив механизированную колонну войск Улан-Удэнского гарнизона.