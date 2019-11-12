В Бангладеш столкнулись два поезда, есть жертвы

Как минимум, 12 человек погибли, 28 пострадали в Бангладеш. Там столкнулись два пассажирских поезда. По данным агентства "Синьхуа", авария произошла примерно в ста километрах от столицы страны – Дакки. На месте работают спасатели и полиция, сообщает телеканал "Россия 24". Подробности инцидента и причины столкновения выясняют.