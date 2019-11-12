Кузнецов и Овечкин помогли "Вашингтону" взять очко в игре против "Аризоны"

Матчем в столице США между местными "Вашингтон Кэпиталз" и гостями из "Аризоны Койотс" продолжился игровой день в регулярном чемпионате НХЛ. "Капиталисты" пропустили три гола в первые 21 минуту, чтобы потом весь матч догонять и в итоге проиграть в послематчевой серии по буллитам.

После недолгой разведки "койоты" вышли в перед после точного броска Келлера. А в начале второго периода Фишер и Грабнер довели счет до 3:0. Но тут слово взяли российские легионеры "Вашингтона". Евгений Кузнецов забил два гола во втором и третьем периодах, а Александр Овечкин помог Оши сравнять счет за 2 минуты до конца основного времени. При этом, столичные хоккеисты уже сняли вратаря и играли в численном большинстве.

В овертайме Дмитрий Орлов ассистировал тому же Оши, когда тот забил, казалось бы, победный гол, но судьи, просмотрев повтор, отменили взятие ворот. А в серии буллитов удачливее оказались гости.