Два голевых паса Свечникова помогли "Каролине" разгромить "Оттаву"

Матчем в американском Роли на RBC Center между местной "Каролиной Харрикейнз" и "Оттавой Сенаторз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева после серии из четырех поражений забросили в ворота гостей восемь шайб, а пропустили только две. 8:2 – победа "Каролины".

Россиянин Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами, а голы у "ураганов" забивали Фогеле, Нечас, Ахо (два), Флери, Хэмилтон, Дзингел и Эдмундсон. У "сенаторов" отличились Уайт и Ткачак, при этом первую шайбу "Оттава" забросила при счете 5:0 в пользу соперника.