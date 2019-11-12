Мексика отправила за Эво Моралесом военный самолет

Подавший в отставку президент Боливии заявил, что вылетает в Мексику. Эта страна предоставила Эво Моралесу политическое убежище. По словам Моралеса, ему больно покидать страну, и он обещает вскоре вернуться – с новыми силами. Сообщается, что мексиканские власти направили за ним самолёт в боливийский город Чиморэ. А президент Перу согласился открыть воздушное пространство для полёта Моралеса, отмечает телеканал "Россия 24".

МИД Мексики заявил, что обеспечит безопасность политика, который вынужденно покинул пост – после затяжных беспорядков и давления со стороны военных.

"Эво Моралес звонил мне лично и попросил политического убежища в нашей стране. МИД Мексики его предоставит – по гуманитарным соображениям. Жизнь господина Моралеса сейчас явно под угрозой. Мы приняли все необходимые меры в соответствии с нормами международного права и гарантируем, что обеспечим теперь уже бывшему президенту Боливии безопасность и неприкосновенность", — заявил Марсело Эбрард, министр иностранных дел Мексики.