Ситуация в Донбассе: в Минске пройдет очередное заседание контактной группы

В Минске во вторник пройдет очередное заседание контактной группы по Донбассу. Встреча пройдёт после важного для мирного процесса события — Киев и Донецк начали синхронный отвод войск от линии разграничения.

Ещё в субботу власти народной республики сообщили о полном выполнении условий, напоминает телеканал "Россия 24". О создании пилотных участков в районе Петровского и Золотого = участники договорились в конце октября. Ожидалось, что разведение сил начнётся ещё 7-го октября. Но Киев проигнорировал договорённости.

Во вторник — по плану — обсудят обмен задержанными. Отвод войск на пилотных участках Москва оценивала как необходимое условие, чтобы вернуться к работе в формате "нормандской четверки".