Canada Russia Series. Молодые россияне сравняли счет в серии

Молодежная сборная России провела в Канаде четвертый матч традиционной серии Canada Russia Series. В игре против команды юниорской лиги Онтарио наши дважды проигрывали (0:1 и 1:2), но в итоге добились победы в серии послематчевых штрафных бросков – 3:2.

После первого периода хозяева вели 1:0 – гол на счету Макмайра. Все остальные события пришлись на третий период. Сначала Амиров восстановил равновесие, но Ноэл снова вывел команду OHL вперед. Но Комиссаров на 50-й минуте снова привел результат к ничейному. А в серии буллитов наши были точнее.

Напомним, что в двух первых матчах россияне обменялись победами с представителями юниорской лиги Квебека (4:3 и 3:4), а затем уступили в третьей игре хоккеистам юниорской лиги Онтарио – 1:4. И вот счет в Canada Russia Series снова стал равным.