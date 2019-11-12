У посольства Ливии в Дамаске прогремел взрыв, есть жертвы

Сирийское национальное агентство САНА сообщает, что в результате "вражеского удара", нанесенного неподалеку от посольства Ливана в Дамаске, погибли, по предварительным данным, два человека, еще шестеро получили ранения, передает РИА Новости. ТАСС сообщает, что причиной гибели людей стал взрыв.