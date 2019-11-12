Бывший тренер "Зенита" может возглавить "Фиорентину"

Руководство "Фиорентины" недовольно работой главного тренера "фиалок" Винченцо Монтеллы. После крупного поражения "фиалок" от "Кальяри" 2:5, клуб готов пойти на смену тренера.

В правлении готовы уволить Монтеллу и пригласить на его место Лучано Спаллетти. В настоящее время 60-летний Спаллеттти никого не тренирует, но связан контрактом со своим последним клубом "Интером" до мая 2021 года. Если Спаллетти примет предложение "Фиорентины", то ему придется отказаться от денег "Интера". Летом "Фиорентина" хотела пригласить бывшего тренера "Интера", но флорентийцев остановила необходимость платить неустойку за расторжение контракта с миланцами.

Российским любителями футбола Лучано Спаллетти известен в первую очередь по работе с "Зенитом" с 2009 по 2014 годы. За это время петербуржцы два раза стали чемпионами России, по пазу выиграли Кубок и Суперкубок страны. Также Спаллетти тренировал "Сампдорию", "Удинезе", "Рому" и "Интер".