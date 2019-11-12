Производители предлагают сделать пивные напитки еще крепче

Производители предлагают не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами. Об этом говорится в материалах рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Сейчас в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза крепость пивных напитков не должна быть выше семи градусов. Но в Союзе производителей алкогольной продукции считают, что это препятствует ввозу в страну продукции, крепость которой превышает семь градусов, в частности крафтового пива. Также это является ограничением конкуренции в рамках Всемирной торговой организации.

Изменения в регламент уже обсуждались рабочей группой при министерстве финансов, однако пока конкретные предложения не поступали, сообщают "Известия".

Между тем ранее Роскачество сообщало, что российское пиво отдаляется от традиций пивоваренных стран. Сейчас по законодательству, в состав пивного напитка должно входить не менее 40 процентов пивного сусла. Остальное – это вода, сахаросодержащие продукты, хмель или хмелепродукты, плодовое сырье, ароматические добавки.