Месси не спешит продлевать контракт с "Барселоной"

Аргентинский нападающий Лионель Месси решил пока не продлевать контракт с "Барселоной". Текущее соглашение рассчитано до мая 2021 года.

"Барселона" предлагала своему капитану подписать новое соглашение будущим летом. Согласно этому договору Месси выступал бы за "Барсу" до конца карьеры, а потом бы на протяжении десяти лет занимал должность в клубе. Но сам футболист заявил, что пока не будет обсуждать предложения клуба.

Однако отказ Месси от продления контракта, не означает уход Лионеля из клуба. 32-летний аргентинец хочет оценить свои возможности и перспективы. Только после этого он будет готов обсудить детали нового соглашения.