Россияне потеряли страх: социологи подвели итоги осени-2019

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) составил "карту страхов" россиян, проанализировав ситуацию с января 2019 года и по настоящее время.

С этого периода, отмечают социологи, большинство показателей снизилось: после пика роста страхов, который пришелся на период с мая по август, наблюдается стабильное понижение беспокойства практически по всем проблемам.

В частности, максимально увеличилось количество россиян, которые перестали опасаться роста цен на привычные продукты (минус 58 процентов с начала года).

Кроме того, с января 2019-го максимально снизилась доля россиян, обеспокоенных снижением дохода (минус 63 процента), неравенством между людьми (минус 68 процентов) и доступностью бесплатной медицинской помощи и ее качеством (минус 58 процентов).

Однако хоть "градус напряжения" и спадает, но эти опасения все еще актуальны для наших сограждан.

Что касается основных страхов, которые преобладают у опрошенных, то на первом месте — тревога о росте (или возможном росте) социальной несправедливости между людьми. Такую обеспокоенность высказали 68 процентов опрошенных. Причем, чаще всего тревогу по этому поводу испытывают люди старших поколений: в возрасте 45-59 лет таких 72 процента, в возрасте от 60-ти – 71 процент.

На втором месте в этой "карте страхов" — риск возможного снижения дохода. Вероятной появление этой проблемы в жизни считают 63 процента респондентов. Тревожные настроения в этой связи преобладают среди россиян в возрасте 45-59 лет (71 процент опрошенных).

На третьем месте – возможный отказ в бесплатной медицинской помощи. Эта проблема волнует 58 процентов россиян.

При этом социологи также выяснили, что наименьшую обеспокоенность у опрошенных вызывают возможное обострение международных конфликтов с участием России (20 процентов), потеря работы (35 процентов) и рост преступности (36 процентов респондентов).

В конце октября опрос о страхах россиян провел "Левада-центра". По его данным, наши сограждане больше всего опасаются болезней близких, войны и произвола властей. В Кремле после обнародования этих данных не исключили, что проанализируют данное исследование.