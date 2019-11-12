СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки. О этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также в Санкт-Петербург направлены опытные криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, которые должны будут помочь в расследовании резонансного убийства Анастасии Ещенко.

63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов застрелил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко 7 ноября. Позднее он решил избавиться от тела убитой. 9 ноября мужчину в состоянии алкогольного опьянения вытащили из Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки.

Историк сознался в преступлении, рассказал, что его причиной стала ссора. "Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было", — заявил Соколов, отметив, что глубоко раскаивается в содеянном.

11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого до 8 августа 2020 года.

Ранее СМИ рассказывали об истории еще одной студентки, которая обвиняла Соколова в истязаниях. По словам девушки, инцидент произошел в 2008 году, тогда историк жил в Москве. Когда она заехала к нему забрать свои вещи, мужчина связал ее и жестоко избил, а также угрожал раскаленным утюгом изуродовать ей лицо. Хотя после произошедшего девушка зафиксировала все побои, до суда дело так и не дошло.