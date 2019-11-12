Футболист Головин занимается по индивидуальной программе

Футболисты сборной России продолжают готовиться к отборочному матчу чемпионата Европы с командой Бельгии. Занятия проходят в Сочи на стадионе имени Славы Метревели.

В тренировке принимали участие все футболисты, вызванные в команду, кроме полузащитника "Монако" Александра Головина. Сам Александр снова занимался по индивидуальной программе. Футболист испытывает болезненные ощущения в паховой области.

Сам Александр заявил, что чувствует себя хорошо и вскоре вернется в основную группу. "Все нормально, почти готов", — приводит слова Головина ТАСС. В прошлую субботу Головин отыграл весь матч за "Монако" против "Дижона" и забил победный мяч.