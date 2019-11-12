В Интернет по паспорту: Песков считает, что это нарушит права граждан

В Кремле считают, что идеи о введении обязательной регистрации по паспорту для доступа в Интернет нарушают права граждан.

"Конечно, станет, конечно, нарушает", — заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с инициативой обязать желающих войти в Интернет проходить регистрацию с указанием паспортных данных. Соответствующее предложение было направлено в Госдуму и Совет Федерации.