Долой пакеты! "Гринпис" требует от Минприроды запрета на одноразовый пластик

"Гринпис" требует запретить производство в России одноразового пластика. Экологи направили обращение к главе Минприроды России Дмитрию Кобылкину.

Речь идет о пакетах, контейнерах для продуктов и пластиковой посуде, столовых приборах, ватных палочках, влажных салфетках, трубочках для напитков, палочках для воздушных шаров и палочках для конфет. В письме подчеркивается, что эти меры "будут соответствовать высшим направлениям государственной политики в области обращения с отходами", сообщает ТАСС.

Проблема пластикового загрязнения крайне актуальна для России. К 2030 году потребление изделий из пластмасс на душу населения вырастет с 32,3 до 89,8 килограмма, поясняют в "Гринписе".

В октябре Роспотребнадзор сообщил, что готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов. Однако о полном запрете речь не идет.