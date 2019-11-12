Мать и отец доцента-расчленителя: мы ждали от него великих дел

Родители 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве своей возлюбленной – 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в ужасе от того, что совершил их сын.

Людмила Соколова, которой 85 лет, призналась "Пятому каналу", что своим поступком сын "убил" и ее, и отца.

Они уже оба очень пожилые люди (матери Соколова 85), оба "сердечники". Женщина уверена, что сына они уже больше не увидят: его или убьют в тюрьме, или он сам не сможет жить без своей любимой истории.

Людмила Соколова говорит, что они с отцом всегда "ждали от него великих дел", а он "сделал ужасное".

Она также рассказала о том, что сын очень переживал после развода с первой женой, а когда у него начались отношения с 24-летней Анастасией, то оба были очень увлечены общим делом – историей, но девушка постоянно устраивала скандалы из-за его детей от первого брака.

Сына она, конечно, не оправдывает. Говорит, что они с отцом "в ужасе" от того, что произошло, и она не понимает, как такое произошло, поскольку будущий известный историк "воспитывался в тепличной обстановке", и родители "тряслись над своим чадом", а он вел всегда себя хорошо: "не пил, не курил, не ходил по подъездам".

Ранее врач-психиатр Влада Титова, комментируя для телеканала страстную увлеченность Соколова историей времен Наполеона – так, что его даже называли "сиром", рассказала, что доцент считал себя "реинкарнацией" Бонапарта и верил в свое особое предназначение и власть над другими людьми.

Накануне в суде Соколов пожаловался на перенесенный инфаркт, расплакался и попросил о домашнем аресте, а после предъявления обвинения в убийстве и заключения под стражу пожаловался, что у него нет очков, чтобы читать, и снова расплакался.

11 ноября глава Общественной наблюдательной комиссии в Санкт-Петербурге Александр Холодов и его заместитель Антон Миссуловин проверили условия содержания Соколова в следственном изоляторе.



Свою юную возлюбленную известный ученый-историк убил, по его признанию, на почве личного конфликта. Почти сутки тело девушки пролежало в квартире доцента – даже в тот вечер, когда он принимал у себя гостей. Затем Соколов расчленил тело и пытался утопить его в реке Мойке, но сам упал в воду. Оттуда его выловили и доставили в больницу, а в рюкзаке нашли части тела убитой девушки.

Остальные части ее тела позже были обнаружены случайным прохожим в речке Екатерингофка, куда их унесло течением.