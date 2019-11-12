Новейший российский эсминец защитят тканью и керамикой

Перспективный российский эсминец "Лидер" может подучить защиту на основе керамики и баллистической ткани, это снизить вес корабля и сделает его живучее, заявил в интервью ТАСС глава отдела прочности и надежности Крыловского ГНЦ Валерий Шапошников.

Также собеседник агентства рассказал, что новый разработки в области связующих веществ позволяют склеить керамическую защиту так, что она будет деформироваться, но не разрушаться.

Стоит отметить, что на сегодняшний день базовый защитный материал – это арамидное волокно, так же известное под названиями "Кевлар" или СВМ. Несколько слоев баллистической ткани способны остановить осколок снаряда или даже пистолетную пулю. Поэтому из подобных материалов шьют чехлы бронежилетов и выкладывают кабины боевых машин.

Из керамики, точнее карбида бора, карбида кремния или оксида алюминия, выпускают прочнейшие пластины бронежилетов или защитные панели на боевую технику. Они довольно дороги, однако выдерживают попадание бронебойно-зажигательной пули снайперской винтовки Драгунова.

О самих эсминцах проекта "Лидер" известно пока немного. Сообщается, что водоизмещение боевых кораблей составит около 15 тысяч тонн, питать их будет ядерный реактор, а в список вооружения войдут ракеты "Калибр", "Оникс" и гиперзвуковые "Циркон".