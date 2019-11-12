Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в России

Россия примет чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году. Турнир пройдет либо в Казани, либо в Нижнем Новгороде.

"Европейская лига плавания (LEN) приняла решение о проведении чемпионата Европы 2024 года в России. Это сто процентов. Приоритетный вариант – Казань, но если город не подтвердит намерение провести турнир, то чемпионат пройдет в Нижнем Новгороде", — сообщил ТАСС президент член бюро Европейской лиги плавания (LEN) Алексей Власенко.

В 2018 году чемпионат по водным видам спорта входил в программу объединенного чемпионата, но затем был принято решение вернуть ему отдельный статус. В 2020 году турнир пройдет в Будапеште, а в 2022 – в Риме. Казань принимала первенство мира по водным видам спорта в 2013 году и снова примет этот чемпионат в 2025.