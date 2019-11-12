Мексиканский Gulfstream V вылетел из Парагвая. Есть ли в нем Моралес - неизвестно

Из столицы Парагвая Асунсьона в Мексику вылетел двухмоторный реактивный бизнес-джет Gulfstream V. Этот самолет за подавшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом отправили из Мехико. В аэропорту Асунсьона самолет был дозаправлен. Находится ли на его борту Эво Моралес, не уточняется.

Вначале планировалось, что самолет будет дозаправлен в Перу. Но воздушное пространство Перу, Чили и Бразилии было закрыто для пролета лайнера с Моралесом, напоминает РИА Новости. Таким образом прямая дорога для Моралеса из Боливии в Мексику была закрыта. Воздушное пространство для самолета Моралеса закрыто и по ближайшим обходным маршрутам. Например, на восток через непроходимые Анды и Тихий океан, и на запад — через огромное Бразильское нагорье и Атлантику.

Для бизнес-джета, развивающего крейсерскую скорость в 925 километров в час, присланного мексиканским правительством за Эво Моралесом, закрытие пространства — не помеха. В данный момент он летит над Бразилией, взяв курс на Мексику.

20 октября на президентских выборах в Боливии Эво Моралес одержал победу в первом туре, опередив всех своих конкурентов. Его главный соперник Карлос Меса, отставший от Моралеса на 10% голосов, результаты народного голосования не признал. Он заявил о фактах подтасовок при подсчете голосов.

Командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал Эво Моралеса подать в отставку, чтобы не раскачивать ситуацию в стране. Вслед за Моралесом подали в отставку представители всего высшего руководства Боливии. Оппозиция попыталась арестовать Моралеса, но оппозиционерам удалось только разгромить скромный особняк экс-президента.

Мексика предоставила политическое убежище Эво Моралесу.