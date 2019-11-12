Жесткое задержание вооруженных дагестанцев попало на видео

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент задержания двух жителей Кизляра, произошедшего в минувшую субботу, 9 ноября, в Дагестане.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, сообщили, что в ходе патрулирования улицы Первомайская в Кизляре правоохранители остановили автомобиль "Лада Приора", передвигавшийся без номеров.

Стражи порядка задержали пассажира и водителя – мужчин 23 лет от роду. У последнего при себе обнаружился газовый пистолет ИЖ-79, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

В ходе осмотра транспортного средства полицейские нашли еще несколько "стволов".

"Обнаружены и изъяты: охотничий карабин "Сайга МК", охотничий карабин "Вепрь 12 Молот", "ОС АК 103" и патроны к нему, в количестве 81 штуки без соответствующих документов", — отметили в ведомстве.

Обладатели арсенала были доставлены в отдел полиции для разбирательства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".