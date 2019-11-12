Задушил бывшую и положил в чемодан, а концы в воду помогли спрятать сожительница и соседка

Начался суд над подозреваемым в убийстве, произошедшем еще год назад, жителем Ухты Алексеем Щетининым: мужчина задушил бывшую жену, спрятал ее тело в чемодан и выкинул в воду. Восстановить картину преступления помогли кадры камер видеонаблюдения.

Местный телеканал "Юрган" посвятил убийству целую передачу, в которой было рассказано про убийство и показана последующая за этим цепь событий.

Задушенная, по версии следствия, бывшим мужем Анастасия Щетинина заговорила о разводе уже через года после свадьбы, в 2012, поскольку муж ее стал поколачивать. В 2018 она самостоятельно заботилась о ребенке, и в роковой день, 9 ноября, отвезла сына в школу, вернулась домой за забытой сменной обувью и исчезла.

Полицейские изучили кадры, снятые камерами наблюдения, и увидели подозрительного мужчину, который вышел из подъезда с тяжелым чемоданом, сел на пассажирское сидение легковушки и уехал.

Вскоре водитель этой машины — 19-летняя Ольга Кузьминых — обо всем рассказала полицейским. "Я не могу с этим жить, страшно", — призналась бывшая соседка Алексея Щетинина. В тот день, по ее словам, подозреваемый попросил ее помочь что-то вывезти за город.

О том, что "что-то" — это тело в чемодане, девушка узнала только в машине. По пути сообщники встретились с сожительницей Алексея Мариной Козловой и передали ей мобильный телефон жертвы, после чего отправились на мост через реку Ухта и избавились от трупа.

"Он сказал, что скоро будет суд насчет квартиры. Она ему жизнь испортила", — сообщила о мотивах Алексея Щетинина Ольга.

В свою очередь, Марина Козлова отправилась в деревню Веселый Кут, сломала и утопила телефон Анастасии Щетининой. "Я могу и свой выкинуть, это было уже", — позже пояснила она, что просто выполнила просьбу своего возлюбленного, не видя в этом ничего странного.

Между тем, следователи восстановили некоторые телефонные разговоры возлюбленных, и сомневаются, что Марина ни о чем не догадывалась: Алексей делился с ней своими планами за несколько дней до убийства. "В гости пригласим, и там аккуратненько ее в чемодан я сложу, она будущая тушка", — цинично фантазировал обвиняемый.

Марина и Алексей вину свою не признают, за убийство им грозит внушительный срок лишения свободы. Дело Ольги Кузьминых вынесено в отдельное производство, поскольку она заключила с заместителем прокурора Ухты досудебное соглашение о сотрудничестве.