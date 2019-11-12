В Тюмени часть улицы превратилась в яму с кипятком. Видео

Очевидцы запечатлели на видео момент коммунальной аварии, произошедшей во вторник, 12 ноября, в районе Харьковской улицы в Тюмени.

На записи видно, как внушительный кусок асфальта внезапно провалился под землю и на его месте возникла яма с кипятком.

К счастью, в момент ЧП на аварийном участке не было машин, а водители, подъехавшие через несколько секунд, успели заметить опасность и объехали провал по соседней полосе.

По предварительной версии, инцидент мог произойти из-за того, что горячая вода из прохудившейся трубы размыла грунт.