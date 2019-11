Израильтяне запретили палестинцам рыбачить после ракетного обстрела

Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа и запретил местным рыбакам выходить на промысел. На какой срок введено ограничение на добычу биоресурсов, не известно. Об этом агентству РИА Новости рассказал глава ассоциации рыболовов Палестины Закари Бейкер.

Как уточняют журналисты, еврейское государство разрешает палестинцам ловить рыбу в зоне шириной от 11 до 16 километров вдоль побережья сектора Газа.

Islamic Jihad has killed thousands of civilians around the world & today they are once again targeting Israeli civilians with rockets.



Like this one that hit an Israeli highway during rush hour this morning: pic.twitter.com/PHjxn1616t