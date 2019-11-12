"Русские витязи" пересели на истребители Су-35С

Четыре истребителя Су-35С пополнили авиапарк пилотажной группы "Русские витязи". Сообщается, что специалисты Центра показа авиационной техники проверили качество сборки боевых самолетов на заводе в Комсомольске-на-Амуре, а пилоты провели контрольный полет, после чего отправились в подмосковную Кубинку, сообщает агентство ТАСС.

Все пилоты "Русских витязей" уже прошли переподготовку в Липецком учебном центре. Теперь они будут летать и на Су-30СМ, которые получили в 2016 году, и на новых Су-35С.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что все заказанные истребители Су-35 поставлены в войска. Последние 10 машин завод в Комсомольске-на-Амуре передал военным осенью 2019 года. 4 истребителя предназначались именно пилотажной группе.

Су-35С – российский истребитель поколения 4++. Он оснащен двумя двигателями с отклоняемыми векторами тяги, что дает машине сверхманевренность. Предельная скорость истребителя на высоте превышает 2 тысяч километров в час. Максимально допустимая перегрузка — 9g.

"Русские витязи" – одна из самых известных групп в мире. Многие воздушные фигуры, которые демонстрируют российские летчики, не может повторить никто в мире. Тем более что иностранные пилотажные группы специально готовят свои самолеты: снимают вооружение и нужные в бою системы. Кубинские асы летают на стандартных армейских машинах.