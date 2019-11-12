Москва решит эту проблему: Лавров пошутил о грядущих выборах в США

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров в шутливой форме прокомментировал вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в 2020 году выборах в США.

Это отсылка к так называемому вмешательству российской стороны в американские выборы в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер провел расследование и пришел к выводу, что Россия вмешивалась в данный процесс через социальные сети и путем хакерских атак. Из-за этого в отношении некоторых российских лиц и компаний введены санкции. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения.

Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, как Россия поведет себя во время американских выборов в 2020 году, заявил следующее: "Мы решим проблему, не волнуйтесь", сообщает РИА Новости.

В ноябре 2019 года ряд правоохранительных ведомств США опубликовали совместное заявление, согласно которому Россия, Иран и Китай попытаются вмешаться в процесс голосования американских выборов, а также повлиять на предпочтения избирателей.