Ибрагимович склоняется к выбору в пользу "Болоньи"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович близок к переходу в итальянскую "Болонью". 38-летний футболист объявит о своем решении 10 декабря.

Согласно информации Corriere dello Sport, Ибрагимович сделал выбор в пользу "Болоньи". Решающим фактором стал звонок главного тренера болонцев Синиши Михайловича, пригласившего Златана в свой клуб.

Синша Михайлович и Златан Ибрагимович давно дружат. В настоящее время Михайлович проходит курс лечения от лейкемии, но продолжает тренировать "Болонью".