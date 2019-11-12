"Хуже, чем собаки": Панин привязал дочь к батарее за беспорядок в квартире

Российский актер Алексей Панин опубликовал видео на своей странице в Instagram, где ругает дочь за беспорядок в квартире, а затем привязывает ее к батарее. Стоит отметить, что артист уже удалил данное видео, но оно успело разойтись в СМИ.

На кадрах, которые опубликовал "Пятый канал", видно, как Алексей Панин нецензурно выражается в адрес своей дочери. Он повышает голос и спрашивает, кто развел грязь в квартире. Девочка падает на колени, плачет и слезно взывает к отцу. Панин подводит ее к батарее, приказывает сесть, а затем привязывает руку девочки к отопительному приспособлению. В адрес девочки Панин говорит: "Хуже, чем собаки". В конце видео актер добавляет, что несовершеннолетнюю освободит бабушка, когда придет.

Пользователи в Instagram выразили возмущение, поскольку посчитали подобные методы воспитания жестокими, а также потребовали лишить Алексея Панина родительских прав. Некоторые, в свою очередь, предположили, что данные кадры — постановка и попытка привлечь внимание к собственной персоне.

Это далеко не первый скандал Алексея Панина. В июле на своей странице в Instagram он опубликовал видео, на котором его 11-летняя дочь стоит на фоне черной машине в майке с надписью "Жмурки" и держит в руках сигарету.

В мае 2019 года суд во Владимирской области удовлетворил иск авиакомпании "Победа" в отношении Панина. Его обязали выплатить 59 тысяч рублей за курение в самолете.