Регионам ПФО увеличат финансирование нацпроектов в 2020 году

Финансирование национальных проектов в регионах ПФО в следующем году будет увеличено на 10 процентов. и составит 275 миллиардов рублей. Это подтвердил заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Заседание прошло накануне в Москве.

Алексей Кузьмицкий считает, что важно обеспечить своевременное и эффективное использование выделенных средств. В этом году, добавил заместитель полпреда ПФО, большая часть ассигнований (порядка 132 миллиардов) выделена на реализацию социальных проектов - "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура". В следующем году финансирование нацпроектов социальной сферы составит 144 миллиарда рублей.

Как передает "Вести Оренбург", общая сумма, выделенная на реализацию нацпроектов в регионах Приволжского федерального округа на 2019-2024 годы превысит 1,5 триллиона рублей. Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что в этот 6-летний период каждый регион должен быть максимально включен в работу по использованию этих средств. А результатом работы регионов должно стать повышение качества жизни людей. "Это наш приоритет, обозначенный президентом", — заключил он.

Заместитель полпреда заверил, что исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе проводятся выездные совещания при участии руководства субъекта, министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов. И такая практика контроля будет продолжена.