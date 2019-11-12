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12 ноября 201918:19

Регионам ПФО увеличат финансирование нацпроектов в 2020 году

ГТРК "Оренбург"

Финансирование национальных проектов в регионах ПФО в следующем году будет увеличено на 10 процентов. и составит 275 миллиардов рублей.  Это подтвердил заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Заседание прошло накануне в Москве.

Алексей Кузьмицкий считает, что важно обеспечить своевременное и эффективное использование выделенных средств. В этом году, добавил заместитель полпреда ПФО, большая часть ассигнований (порядка 132 миллиардов) выделена на реализацию социальных проектов - "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура". В следующем году финансирование нацпроектов социальной сферы составит 144 миллиарда рублей.

Как передает "Вести Оренбург", общая сумма, выделенная на реализацию нацпроектов в регионах Приволжского федерального округа на 2019-2024 годы превысит 1,5 триллиона рублей. Алексей Кузьмицкий подчеркнул, что в этот 6-летний период каждый регион должен быть максимально включен в работу по использованию этих средств. А результатом работы регионов должно стать повышение качества жизни людей. "Это наш приоритет, обозначенный президентом", — заключил он.

Заместитель полпреда заверил, что исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе проводятся выездные совещания при участии руководства субъекта, министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов. И такая практика контроля будет продолжена.

Текст: ГТРК "Оренбург"

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